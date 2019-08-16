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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin yarın düzenlenecek imza törenine katılmak üzere Sudan’ın başkenti Hartum’a geldi.

Çavuşoğlu’nu Hartum Uluslararası Havalimanı’nda, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Deheb Fadl Muhammed ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek Çavuşoğlu, daha sonra Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin yarın düzenlenecek imza törenine katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için dost ve kardeş Sudan’dayız." ifadelerini kullandı.

- Anayasal Bildiri

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında 4 Ağustos'ta ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni düzenlenecek. Törenden bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda ise parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan

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