Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istediğimizi aldık. Her zaman diplomasiden yanayız."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "(Suriye) Biz en az hasarla, iki mutabakatla istedi\u011fimizi ald\u0131k. Her zaman diplomasiden yanay\u0131z." Yol ortas\u0131nda ilgin\u00e7 anlar! Arabay\u0131 b\u0131rak\u0131p ona ko\u015ftularTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop restore edilen 466 y\u0131ll\u0131k caminin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131ld\u0131T\u00fcrkiye\u2019de m\u00fczik e\u011fitiminin d\u00fcn\u00fc, bug\u00fcn\u00fc ve yar\u0131n\u0131 d\u00fczenlenen \u00e7al\u0131\u015ftayla ele al\u0131nd\u0131