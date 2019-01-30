IHAAW110640-SIY/09-01-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK’nın güçlenmesi ve ülkemize tehdit oluşturmaması için gerekli tedbirleri aldık" dedi.

09.01.2019 11:06:40 TSI

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