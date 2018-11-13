Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Munzur Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılmak üzere Tunceli'ye geldi.

Tunceli Valiliği'ni ziyaret eden Çavuşoğlu'nu Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Vali Yardımcısı Akın Zor karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Çavuşoğlu, valilik makamında Vali Sonel ve diğer yetkililerle yaklaşık 30 dakika basına kapalı görüşme yaptı.

Ziyarette Vali Sonel, Bakan Çavuşoğlu'na yöresel el dokuma 'cecim' ile Hozat ilçesinde ev hanımları tarafından yapılan "Hozat Bebeği" hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu da Vali Sonel'e anı tabağı verdi.

Valilik ziyaretinin ardından Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler İl Kültür Merkezinde düzenlenen Munzur Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılış programına katıldı.

