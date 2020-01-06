Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesinin 3.’sünü gerçekleştireceğiz ve biz ev sahipliği yapacağız" dedi.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "T\u00fcrkiye Afrika Ortakl\u0131k Zirvesinin 3.\u2019s\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz ve biz ev sahipli\u011fi yapaca\u011f\u0131z" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u00c7avu\u015fo\u011flu: S\u00fcleymani'nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi ciddi bir risk Ahmet Davuto\u011flu'ndan Sibel \u00dcnli a\u00e7\u0131klamas\u0131