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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere kaydettirdiği kıta sahanlığı var. Türkiye’nin sondaj çalışmalarına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 19:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere kaydettirdiği kıta sahanlığı var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere kaydettirdiği kıta sahanlığı var. Türkiye’nin sondaj çalışmalarına kimsenin karşı çıkmaması gerekiyor" dedi.

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