D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "T\u00fcrkiye\u2019nin Birle\u015fmi\u015f Milletlere kaydettirdi\u011fi k\u0131ta sahanl\u0131\u011f\u0131 var. T\u00fcrkiye\u2019nin sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kimsenin kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmamas\u0131 gerekiyor" dedi. Payla\u015f\u0131mlar\u0131 olay yaratt\u0131! Fenomen \u00e7ifte tepki ya\u011f\u0131yorD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 K\u0131ran, yetim \u00e7ocuklar\u0131 ziyaret ettiNATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay\u2019da