Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmenin içeriğinin, Prystaiko’nun yeni görevine ilişkin tebrik amaçlı olduğu ifade edildi.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Ukrayna\u2019n\u0131n yeni D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Vadym Prystaiko ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmenin i\u00e7eri\u011finin, Prystaiko\u2019nun yeni g\u00f6revine ili\u015fkin tebrik ama\u00e7l\u0131 oldu\u011fu ifade edildi.G\u00f6renler hayran kald\u0131! Emekli maa\u015f\u0131yla yapt\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan g\u00fcvenli b\u00f6lge mesaj\u0131\u0130mamo\u011flu, HDP'li T\u00fcrk ve M\u0131zrakl\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc