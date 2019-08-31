HABER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmenin içeriğinin, Prystaiko’nun yeni görevine ilişkin tebrik amaçlı olduğu ifade edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın yeni Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmenin içeriğinin, Prystaiko’nun yeni görevine ilişkin tebrik amaçlı olduğu ifade edildi.

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı
İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştüİmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Çorlu'dan bir acı haber daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristleri hallaç pamuğu gibi atıyoruz

Erdoğan: Hallaç pamuğu gibi atıyoruz

İmamoğlu, İBB'den çıkarılan personelle görüştü

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.