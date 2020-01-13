Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında Libya konulu toplantı başladı.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar ile Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu aras\u0131nda Libya konulu toplant\u0131 ba\u015flad\u0131. \nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...Bakanlar Akar ve \u00c7avu\u015fo\u011flu ile M\u0130T Ba\u015fkan\u0131 Fidan, Rusya'daMelih G\u00f6k\u00e7ek d\u00f6nemi hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusu