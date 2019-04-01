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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Venezuela halkının çektiği sıkıntıları görürken o ülke ile ticaret yapmamamız düşünülemez" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Venezuela halkının çektiği sıkıntıları görürken o ülke ile ticaret yapmamamız düşünülemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Venezuela halkının çektiği sıkıntıları görürken o ülke ile ticaret yapmamamız düşünülemez" dedi.

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