D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Venezuela halk\u0131n\u0131n \u00e7ekti\u011fi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 g\u00f6r\u00fcrken o \u00fclke ile ticaret yapmamam\u0131z d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclemez" dedi.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!Ad\u0131yaman'da, 'cumhur ittifak\u0131' 8 il\u00e7eden 4'\u00fcn\u00fc kazand\u0131Kemalpa\u015fa'da k\u0131yas\u0131ya yar\u0131\u015f\u0131 CHP'li Karakayal\u0131 kazand\u0131