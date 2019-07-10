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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ya zenginlikler hakça paylaşılır ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ya zenginlikler hakça paylaşılır ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ya zenginlikler hakça paylaşılır ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

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