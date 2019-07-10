D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: "Ya zenginlikler hak\u00e7a payla\u015f\u0131l\u0131r ortak \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunur ya da T\u00fcrkiye olarak KKTC\u2019nin haklar\u0131n\u0131 savunmaya devam edece\u011fiz."\u0130stanbul'la ilgili belgeler de var! Y\u0131llard\u0131r t\u00fcm d\u00fcnyadan saklam\u0131\u015flarBakan Pakdemirli: \u201cD\u00fcnyan\u0131n en kaliteli bal\u0131klar\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de \u00fcretiliyor\u201d\u00d6ztrak\u2019tan g\u00fcndeme dair de\u011ferlendirmeler