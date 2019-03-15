IHAAW132047-ASA\/15-03-2019 \n- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Yeni Zelanda\u2019daki katliamda 2 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131m\u0131z yaraland\u0131. Sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 iyi" dedi. \n15.03.2019 13:20:47 TSI\nNNNNPARTNERBunu kimse bilmiyordu! G\u00fcnde 1 tane pirin\u00e7 yutarsan\u0131z...\u00dczerinde esrar bulunan Suriyeli g\u00f6zalt\u0131nda\u00c7arpt\u0131\u011f\u0131 taksinin \u015fof\u00f6r\u00fc \u00f6len l\u00fcks otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, tutukland\u0131
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