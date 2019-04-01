D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu yerel se\u00e7imlere ili\u015fkin, "AK Parti\u2019nin kurucular\u0131ndan birisiyim, \u00fclkemizde ger\u00e7ekle\u015ftirilen t\u00fcm se\u00e7imler demokratik bir ortamda ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor" dedi.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Ad\u0131yaman'da, 'cumhur ittifak\u0131' 8 il\u00e7eden 4'\u00fcn\u00fc kazand\u0131Kemalpa\u015fa'da k\u0131yas\u0131ya yar\u0131\u015f\u0131 CHP'li Karakayal\u0131 kazand\u0131