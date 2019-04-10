Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ’’YSK hangi kararı verirse ona da herkes uymak durumundadır’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir özel kanalda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, ’’YSK hangi kararı verirse ona da herkes uymak durumundadır’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir özel kanalda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, seçime katılım oranına bakıldığında, hiçbir ülkede Türkiye’de olan katılım düzeyinin olmadığını kaydederek, ’’Avrupa Konseyi seçimlerin demokratik olduğuna vurgu yaptı. Halkımız tercih ettiği adaylara oyunu özgürce verdi. İtirazların olması doğal. Herhangi bir partinin seçim sonuçlarına yönelik itirazını gayri demokratik bulmak doğru değil’’ ifadelerini kullandı.

’’YSK hangi kararı verirse ona da herkes uymak durumundadır’’

Seçim sonuçlarının beklenerek nihai karara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, yeniden sayımın herkesin huzurunda olması gerektiğini belirtti. Oyların yeniden sayılmasının, demokratik sürecin parçası olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

’’YSK hangi kararı verirse ona da herkes uymak durumundadır. Partimizin itirazları da yasalar çerçevesindedir. AB’nin açıklamalarını objektif görmüyoruz. Ufak tefek bazı mahallerde olaylar oldu ama genel anlamda demokratik ve şeffaf bir seçim oldu. AB’nin sorumlu bir şekilde açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutmaları önceden ters teptiği için taraf tutamadılar. Şimdi de taraf tutmasınlar’’

’’Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış’’

ABD ziyaretlerinin faydalı geçtiğini dile getiren Çavuşoğlu, ’’S-400’ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD’nin satmadığını ve Türkiye’nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300’ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri’dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış. Onların Rusya düşmanlığı var. Onlar düşman diye bizim de düşman olmamız gerekmez. Müttefikliğe zarar verenler onlardır. Bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize zarar veren onlar. Bu süreçte S-400, F-35’lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya’ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye’nin kontrolünde olmasını istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik. İsrail’ni elindeki F-35’ler Suriye’de uçuyor. Suriye’de S-400 sistemleri var. Türkiye’nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyor da tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi’’ şeklinde konuştu.

’’ABD patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz’’

’’S-400’lere acil ihtiyacımız var, neden kullanmayalım’’ diyen Çavuşoğlu, ABD patriot satarsa Türkiye’nin alacağını fakat satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alınabileceğinin altını çizerek, ’’S-400’lere acil ihtiyacımız var, neden kullanmayalım. Bu kadar parayı kozmetik bir ürün için vermiyoruz ki. Patriot vereceklerinin garantisi yok. Pompeo’nun kendisine de sordum, patriot satma garantisi veriyor musunuz diye hayır dedi. Pence’in Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil. ABD patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil’’ açıklamasında bulundu.

