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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşmesi başladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşmesi başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşmesi başladı.

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