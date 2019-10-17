Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile görüşmesi başladı.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 Robert O\u2019Brien ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131.PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!Milli Savunma Bakan\u0131 Akar, ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 O\u2019Brien\u2019\u0131 kabul ettiAK Parti'li Kaya'dan, Ba\u015fkan Soyer'e tepki: Ortada sava\u015f filan yoktur