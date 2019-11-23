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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya'daki temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve İngiltere'nin BM ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmet ile bir araya geldi

NAGOYA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'daki temasları kapsamında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmet ile görüştü.

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'nın Nagoya kentinde bulunan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ve İngiliz Devlet Bakanı Ahmet ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, toplantı marjında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ve "Afrika" başlıklı oturumların yanı sıra "Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na da katıldı.

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