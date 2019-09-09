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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye’de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu’nun ele alındığı bildirildi.

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