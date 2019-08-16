Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sudan temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için bulunduğu Hartum'da Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, AGK Başkanı Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmemizde, Sudan’daki tüm tarafları Geçici Sivil Yönetimin kurulma sürecindeki sağ duyularından dolayı tebrik ettik. Sudan’ın istikrar ve güvenliği için Sudan hükümetine ve Sudanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Deheb Fadl Muhammed ile de bir araya geldi. Siyasi uzlaşıdan dolayı Muhammed'i tebrik eden Çavuşoğlu, yeni kurulacak hükümetle iş birliği projelerini ilerletmeye hazır olduklarını, dost ve kardeş Sudan ile dayanışmanın her zaman süreceğini vurguladı.