HABER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sudan temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 23:31 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza töreni için bulunduğu Hartum'da Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, AGK Başkanı Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmemizde, Sudan’daki tüm tarafları Geçici Sivil Yönetimin kurulma sürecindeki sağ duyularından dolayı tebrik ettik. Sudan’ın istikrar ve güvenliği için Sudan hükümetine ve Sudanlı kardeşlerimize desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Deheb Fadl Muhammed ile de bir araya geldi. Siyasi uzlaşıdan dolayı Muhammed'i tebrik eden Çavuşoğlu, yeni kurulacak hükümetle iş birliği projelerini ilerletmeye hazır olduklarını, dost ve kardeş Sudan ile dayanışmanın her zaman süreceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, daha sonra Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Büyükelçilik konutundaki akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyon arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin yarın düzenlenecek imza törenine katılacak.

- Anayasal Bildiri

Sudan'da, Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında 4 Ağustos'ta ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasal bildiri imzalanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, anayasal bildiri için 17 Ağustos'ta resmi imza töreni düzenlenecek. Törenden bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda ise parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma
Başkan Soyer'den vaadleriyle ilgili zaman ve kaynak vurgusuBaşkan Soyer'den vaadleriyle ilgili zaman ve kaynak vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.