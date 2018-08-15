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Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye ‘hayal kırıklığı’ cevabı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ABD başkanı Trump'ın, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı 'hayal kırıklığı' yaşadığı ifade edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Boykot Çağrısı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tek HUKUK kendilerinde var tek demokrasi kendileri de var tek para kendileri de var tek güç kendilerinde var Eyyyy ABD ALLAH VAR ALLAH
Ne hayal kurmuş ta hayal kırıklığı yaşamış...herkes abd ye biat edecek... terörist lerle birlik olup devlet kuracak...burada darbe yapacak..papazı hemen yollayın diyecek olmayacak daha sayacak çok şey var gerçekten hayalleri olmamış.
Bopa taşeronluk yaptıkdan sonra ülkesini esenliğe çıkarmış tek yönetici örneği yoktur
Tükürdüğümüzü yalamayıZ inşallah
HER ÜLKEDE UYULMASI GEREKEN YASALAR VAR.ABD YE GİDEN HERİNSAN BU YASALARA NASIL UYMAK ZORUNDA İSE,KENDİ VATANDAŞIDA BU YASALARA HARFİYEN UYMAK ZORUNDADIR.BAŞKA ÜLKLERİN YASALARINA UYMAYAN SUÇ İŞLEYENLER İÇİN,VATANDAŞI DAHİ OLSA ARKA ÇIKMASI BIRAKILMASI İÇİN ADİCE BASKI YAPMASI,OYASALARIN SAHİBİ ÜLKE HALKINA YAPILMIŞ BÜYÜKBİR HAKARETTİR.
Anlaşma tamam. Bir üst mahkeme Rahibi serbest bırakacak. Bunlar böyle havalı havalı konuştuklarına göre. Paşa paşa rahibi gönderiyorlar...
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