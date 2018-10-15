HABER

Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan Yolcusu

15.10.2018 16:13 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman’la kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştü. Trump, telefon görüşmesi sonrasında Dışişişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan Yolcusu

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve konsoloslukta öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı krizi konusunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’la telefonda görüştü. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı’nın Kaşıkçı’ya ne olduğuna ilişkin bir bilgisi olduğunu reddettiğini söyledi.

Trump, Suudilerin konuyu aydınlatmak için Türkiye ile yakın çalıştığını vurguladı. “Dışişleri Bakanımızı Kral ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan’a gönderiyorum” dedi.

Suudi Konsolosluğu’nda arama yapılacak

Suudi yetkililerden oluşan bir heyet ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Türk yetkililerle 2 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı krizinde Türkiye’nin ortak çalışma ekibiyle, konsolosluk binasında arama yapacağı bildirildi.

Türk bir diplomatik kaynağa göre, ekipler konsolosluk binasını öğleden sonra ya da akşam saatlerinde arayacak. VOA Türkçe muhabiri, haber yayına hazırlandığı sırada ekibin konsolosluk binasına geldiğini bildirdi. Konsolosluk binasında söz konusu arama aslında geçtiğimiz hafta yapılacaktı ancak Suudi Arabistan Türkiye’ye yalnızca yüzeysel bir arama yapılabileceği mesajını vermiş, Türkiye de bunu reddetmişti.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye konsoloslukta arama yapma iznini vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz arasındaki telefon görüşmesi sonrasında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.

Suudi Arabistan Kralı da Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak kamu savcılığına, Türkiye ile oluşturulan ortak çalışma grubundan gelen bilgilere dayanarak soruşturma açılması talimatını verdi. Suudi bir yetkiliye göre savcılığa soruşturmayı bir an önce tamamlaması çağrısı yapıldı.

Suudi gazeteci krizi, CBS kanalında 60 Minutes programına konuşan Başkan Trump’a da soruldu. Trump damadı ve danışmanı Jared Kushner’in veliaht prens Muhammed Bin Selman’la görüştüğünü ve Suudilerin Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü iddialarını her şekilde reddettiklerini söyledi.

Trump bir kez daha Amerika ve Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah anlaşmasını gündeme getirdi, bu anlaşmadan vazgeçmeye niyetli olmadığının sinyalini verdi.

Washington Post gazetesi Türk yetkililerin Amerikalı yetkililere ellerinde Kaşıkçı’nın konsoloslukta işkence görerek öldürüldüğüne delil teşkil eden ses kaydının olduğu bilgisini paylaştığını ve ses kaydının içeriğini de Amerikalı yetkililere anlattıklarını yazmıştı.

Cumartesi günü Oval Ofis’te Türkiye’de serbest kaldıktan sonra Amerika’ya getirilen rahip Brunson’la buluşan Başkan Trump söz konusu ses kaydını dinlemek istemiş söylemiş, bunun yakın bir zamanda olacağına inandığını kaydetmişti.

PARTNERAralarında problem kalmamışAralarında problem kalmamış
Almanya 11 Eylül Saldırılarıyla İlgili Tek Sanığı Sınırdışı EdiyorAlmanya 11 Eylül Saldırılarıyla İlgili Tek Sanığı Sınırdışı Ediyor
Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Türkiye açıklaması

Trump'tan Türkiye açıklaması

Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.