Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan Yolcusu

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve konsoloslukta öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı krizi konusunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’la telefonda görüştü. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı’nın Kaşıkçı’ya ne olduğuna ilişkin bir bilgisi olduğunu reddettiğini söyledi.
Trump, Suudilerin konuyu aydınlatmak için Türkiye ile yakın çalıştığını vurguladı. “Dışişleri Bakanımızı Kral ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan’a gönderiyorum” dedi.
Suudi Konsolosluğu’nda arama yapılacak
Suudi yetkililerden oluşan bir heyet ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Türk yetkililerle 2 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı krizinde Türkiye’nin ortak çalışma ekibiyle, konsolosluk binasında arama yapacağı bildirildi.
Türk bir diplomatik kaynağa göre, ekipler konsolosluk binasını öğleden sonra ya da akşam saatlerinde arayacak. VOA Türkçe muhabiri, haber yayına hazırlandığı sırada ekibin konsolosluk binasına geldiğini bildirdi. Konsolosluk binasında söz konusu arama aslında geçtiğimiz hafta yapılacaktı ancak Suudi Arabistan Türkiye’ye yalnızca yüzeysel bir arama yapılabileceği mesajını vermiş, Türkiye de bunu reddetmişti.
Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye konsoloslukta arama yapma iznini vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz arasındaki telefon görüşmesi sonrasında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.
Suudi Arabistan Kralı da Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak kamu savcılığına, Türkiye ile oluşturulan ortak çalışma grubundan gelen bilgilere dayanarak soruşturma açılması talimatını verdi. Suudi bir yetkiliye göre savcılığa soruşturmayı bir an önce tamamlaması çağrısı yapıldı.
Suudi gazeteci krizi, CBS kanalında 60 Minutes programına konuşan Başkan Trump’a da soruldu. Trump damadı ve danışmanı Jared Kushner’in veliaht prens Muhammed Bin Selman’la görüştüğünü ve Suudilerin Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü iddialarını her şekilde reddettiklerini söyledi.
Trump bir kez daha Amerika ve Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah anlaşmasını gündeme getirdi, bu anlaşmadan vazgeçmeye niyetli olmadığının sinyalini verdi.
Washington Post gazetesi Türk yetkililerin Amerikalı yetkililere ellerinde Kaşıkçı’nın konsoloslukta işkence görerek öldürüldüğüne delil teşkil eden ses kaydının olduğu bilgisini paylaştığını ve ses kaydının içeriğini de Amerikalı yetkililere anlattıklarını yazmıştı.
Cumartesi günü Oval Ofis’te Türkiye’de serbest kaldıktan sonra Amerika’ya getirilen rahip Brunson’la buluşan Başkan Trump söz konusu ses kaydını dinlemek istemiş söylemiş, bunun yakın bir zamanda olacağına inandığını kaydetmişti.
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