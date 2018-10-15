Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan Yolcusu

Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve konsoloslukta öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı krizi konusunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’la telefonda görüştü. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı’nın Kaşıkçı’ya ne olduğuna ilişkin bir bilgisi olduğunu reddettiğini söyledi.

Trump, Suudilerin konuyu aydınlatmak için Türkiye ile yakın çalıştığını vurguladı. “Dışişleri Bakanımızı Kral ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan’a gönderiyorum” dedi.

Suudi Konsolosluğu’nda arama yapılacak

Suudi yetkililerden oluşan bir heyet ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Türk yetkililerle 2 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı krizinde Türkiye’nin ortak çalışma ekibiyle, konsolosluk binasında arama yapacağı bildirildi.

Türk bir diplomatik kaynağa göre, ekipler konsolosluk binasını öğleden sonra ya da akşam saatlerinde arayacak. VOA Türkçe muhabiri, haber yayına hazırlandığı sırada ekibin konsolosluk binasına geldiğini bildirdi. Konsolosluk binasında söz konusu arama aslında geçtiğimiz hafta yapılacaktı ancak Suudi Arabistan Türkiye’ye yalnızca yüzeysel bir arama yapılabileceği mesajını vermiş, Türkiye de bunu reddetmişti.