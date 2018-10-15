Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’yi Ziyaret Edecek

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü "Türk yetkililerin, Suudi Arabistan hükümetinin vereceği tam ve şeffaf destekle kapsamlı bir soruşturma yürütebilmesi ve soruşturma sonuçlandırıldığında bulguları resmi olarak paylaşması büyük önem taşıyor" dedi.

Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, ABD’li bakan Suudi Arabistan ziyareti sonrasında Türkiye'ye geçecek.

Başkan Trump Florida’ya hareketinden önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan'a gideceğini duyurmuş, gerekirse Türkiye'ye de gideceğini söylemişti. Trump, Cemal Kaşıkçı konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan’ın yakın çalıştığına vurgu yapmıştı.

Başkan Donald Trump’ın, Pazartesi sabahı Suudi Arabistan Kralı Selman’la görüşmesi sonrasında Riyad’a gönderme kararı aldığı Mike Pompeo, Türkiye’yi de ziyaret edecek. Gündem kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti.

O nedenle Suudi gazetecinin akıbeti dışında Türkiye ve Amerika arasında çözüm bekleyen başka konu başlıklarının da Pompeo’nun ziyareti sırasında gündeme gelmesi olası.

Trump, Brunson konusunda varılan bir anlaşma olmadığının ısrarlı bir şekilde altını çizmişti.

Suudi gazetecinin ses kaydı gündeme gelebilir

Washington Post gazetesi, Türk yetkililerin Amerikalı yetkililere ellerinde Kaşıkçı’nın konsoloslukta işkence görerek öldürüldüğüne delil teşkil eden ses kaydının olduğu bilgisini paylaştığını ve ses kaydının içeriğini de Amerikalı yetkililere anlattıklarını yazmıştı.

Cumartesi günü Oval Ofis’te Türkiye’de serbest kaldıktan sonra Amerika’ya getirilen rahip Brunson’la buluşan Başkan Trump, söz konusu ses kaydını dinlemek istemiş söylemiş, bunun yakın bir zamanda olacağına inandığını kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ziyaretleri sırasında bu ses kayıtları da gündeme gelebilir.

