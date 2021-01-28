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Dışişleri Bakanı’ndan “Basın Özgürlüğü” Vurgusu

28.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı’ndan “Basın Özgürlüğü” Vurgusu

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken ilk basın toplantısında “Özgür basın demokrasinin temel taşı” dedi. Günlük basın brifinglerinin yeniden başlayacağını açıkladı

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında “Özgür basın demokrasinin temel taşı” dedi. Blinken, gelecek haftadan itibaren günlük dışişleri brifinglerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Senato tarafından onaylanarak ABD’nin 71. Dışişleri Bakanı olarak göreve resmen başlayan Antony Blinken görevdeki ilk tam gününde bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yaptığı açıklamada basın özgürlüğünü öne çıkaran Blinken, kariyerine gazeteci olarak başladığını hatırlatarak gazetecilere “Burası sizin brifing salonunuz” dedi.

Basın mensuplarına, “Amerikan ve dünya kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz. Bizim hesap vermemizi sağlayıp bize zor sorular sorarak görevimizi daha iyi yapmamızı sağlıyorsunuz. Özgür basın demokrasinin temel taşıdır. Her zaman aynı fikirde olmayabiliriz. İşin doğası da bu. Bizim size hak ettiğiniz saygıyla davranacağımız konusunda bize güvenebilirsiniz” sözleriyle seslendi.

Antony Blinken, yeni dönemde günlük brifinglere önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlayacaklarını belirtti.

Blinken’dan Navalny açıklaması: “Rus hükümetinin bir adamdan bu kadar korkması çarpıcı”

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, Başkan Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilk telefon görüşmesi ve Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalny’nin zehirlendikten sonra tedavi altına alındığı Almanya’dan ülkesine dönüşte gözaltına alınmasının ardından başlayan gösteriler gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Navalny ve Rusya’daki insan hakları konusuna ilişkin endişelerimizi daha önce ifade etmiştik. Rus hükümetinin bir adamdan dolayı bu kadar endişelenmesi hatta ondan bu kadar korkması bana çarpıcı geldi. Rusya’nın bizim açımızdan kaygı yaratan tüm adımlarını inceliyoruz. Navalny’nin sesi pek çok Rus vatandaşının sesi. Bu sese kulak verilmeli, bu ses susturulmamalı. Navalny’nin güvenliğinden endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Biden yönetimi olarak Navalny’nin hedef alındığı saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddiaları, ABD’de federal kurumların hedef alındığı Solar Winds siber saldırısı, Afganistan’daki ABD askerlerinin öldürülmesi karşılığında Taliban’a para ödülü iddiası ve ABD seçimlerine müdahale konularında Rusya’ya karşı nasıl bir karşılık verileceği konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

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