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Dışişleri Bakanları Afganistan Gündemiyle Toplanıyor

30.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, Afganistan gündemiyle, bugün telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanları Afganistan Gündemiyle Toplanıyor

Aralarında ABD ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, Afganistan gündemiyle, bugün telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıya, ABD, Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Katar, AB, ve NATO temsilcileri katılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, toplantıda 31 Ağustos’ta ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’da önümüzdeki günlerdeki duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantının ardından tahliye operasyonlarının son durumuna ilişkin bir açıklama yapacak.

Afganistan’dan süren tahliye operasyonlarında bugüne dek yaklaşık 120 bin kişinin ülkeden çıkarıldığı belirtiliyor.

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