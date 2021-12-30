Dışişleri Bakanları Rusya-Ukrayna Gerginliğini Konuştu

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak batılı ülkeleri kaygılandırmaya devam ediyor. ABD ve müttefik ülkeler olası bir harekattan Rusya’yı caydırmak adına girişimlerde bulunmayı sürdürüyorlar.

Son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla konuya ilişkin olarak bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı yapılan görüşmeye ilişkin olarak resmi Twitter hesabından kısa bir açıklamada bulundu. Truss mesajında “ABD, Alman, ve Fransız mevkidaşlarımla görüştüm. Rusya’yı Ukrayna’ya yönelik saldırgan tavrından vazgeçirmek, İran’ın nükleer programına ilişkin kaygılar ve Çin baskısı karşısında Litvanya meselesinde dayanışma konularını konuştuk” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin kaygılarına ve Ukrayna’nın doğu sınırı bölgesine 100 bin civarında asker göndermiş olmasına karşın Rusya olası bir Ukrayna operasyonu iddialarını reddediyor. Rusya, ayrıca NATO ve batılı ülkelerden kendisine güvenlik konusunda bazı güvenceler verilmesini talep ediyor. Bu çerçevede Rusya ve batılı ülkeler Ocak ayının ikinci haftasında bir dizi görüşmeler gerçekleştirecekler.

