Dışişleri Bakanları'nın Afganistan Toplantısı Sona Erdi

ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dışişleri bakanları düzeyindeki Afganistan toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, bakanların Afganistan halkına verdikleri kalıcı destekte birlik halinde kalmanın önemi üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Gazetecilere bilgi veren bakanlık yetkilisi, ‘’Bakanlar güvenli geçiş için baskı yapmaya devam etmeyi kabul ettiler. Afgan liderleri arasında devam eden diyaloğa ve yakın gelecekteki hükümette tüm Afganlar’ın kapsayıcılık ilkesine ve haklarına sahip olmasının önemini desteklediklerini yinelediler’’ dedi.

ABD’li yetkili, Afgan halkının, özellikle kadın ve kız çocuklarının haklarını desteklemeye çalışmak için her türlü ekonomik, diplomatik siyasi aracı kullanmaya devam edeceklerini açıkça ortaya koyduklarını söyledi; ‘’Afganistan'ın ABD'ye zarar vermeye çalışan terörist gruplar için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamak için çalışacağız’’ dedi.

Telekonferansla düzenlenen toplantıya ABD, Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Katar, AB, ve NATO temsilcileri katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantının ardından tahliye operasyonlarının son durumuna ilişkin bir açıklama yapacak.

Kabil havaalanında artık son gününe giren tahliyelerle de ilgili bilgi veren yetkili, tahliye edilen ya da başka yollardan ülkeden ayrılan yaklaşık 6 bin Amerikalı olduğunu söyledi. ‘’Afganistan’da kalan az sayıda Amerikalı olduğuna inanıyoruz’’ diyen yetkili, şu anda bu sayının 250'nin altına düştüğünü kaydetti.

‘’Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tahliye taahhütleri devam edeceğinden, risk altındakilere yardım etmek için olası tüm konsolosluk seçeneklerini araştırıyor” şeklinde konuşan yetkili, Savunma Bakanlığı çekilmenin tamamlandığını duyurduğunda, bu çekilmenin diplomatik süreci de içereceğini belirtti.

ABD'nin Taleban ile temasının zorunluluktan kaynaklandığını hatırlatan yetkili, ‘’Temel insan haklarına ve terörle mücadele taahhütlerine bağlı kalırlarsa, tanınmaları mümkün olabilir. Ancak bu yakın zamanda olmayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

