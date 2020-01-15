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Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
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15.01.2020 16:53 |
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Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
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