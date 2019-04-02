HABER

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı geleceğin Türk avrokratlarını yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Avrupa Koleji burs programı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle iki yıl aradan sonra yeniden başladı.Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere sağlanan Avrupa Koleji burs programı, iki yıl aradan sonra yeniden başladı.2019-2020 akademik yılı için Burs Programına toplam 216 başvuru yapıldı.

Avrupa Koleji burs programı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle iki yıl aradan sonra yeniden başladı.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere sağlanan Avrupa Koleji burs programı, iki yıl aradan sonra yeniden başladı.
2019-2020 akademik yılı için Burs Programına toplam 216 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından Avrupa Koleji tarafından ön kabulü geçen 63 aday AB Başkanlığının sağladığı 13 bursu almak için 7-8 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da mülakata girecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle AB Başkanlığı internet sayfasında yayınlandı.
Avrupa Koleji Burs Programı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa’da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 103 Türk öğrenci kolejden mezun olmuştur. Avrupa Koleji burs programı geleceğin avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye’nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Koleji Burs Programı 2019-2020 akademik yılı için burs sağlayan özel sektör kuruluşları; Vehbi Koç Vakfı, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., TAV Havalimanları Holding, ING Bank Türkiye, Gateway Management Lojistik A.Ş., Sabancı Holding A.Ş., Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., Sanko Holding A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. olarak açıklandı.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Van'ın 101'inci kurtuluş yıl dönümü kutlandıVan'ın 101'inci kurtuluş yıl dönümü kutlandı
Türkiye en çok sağlığa önem veriyorTürkiye en çok sağlığa önem veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Mahalle baskısı otizmli çocuğu eve hapsetti

Başkentte FETÖ operasyonu!

Başkentte FETÖ operasyonu!

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Cep telefonunu çalıp, arkadaşına hediye etti

Günlük burç yorumları 2 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.