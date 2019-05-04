Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."

