Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."
Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."
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Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."
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