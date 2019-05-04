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Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz."

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