Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayı reddediyoruz."
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04.05.2019 18:12 | Son Güncelleme
Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayı reddediyoruz."
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