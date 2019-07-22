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Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı. Toplantıda siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı. Toplantıda siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bildirildi.

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