Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı. Toplantıda siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bildirildi.

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, ABD heyeti ile yap\u0131lan toplant\u0131n\u0131n sonra erdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Toplant\u0131da siyasi s\u00fcre\u00e7, \u0130dlib, g\u00fcvenli b\u00f6lge, Anayasa Komitesi konular\u0131n\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\u00dcniversite tercihi yapmadan \u00f6nce size rehber olacak \u00f6nerilerCHP'li \u00d6ztrak: Yapt\u0131r\u0131m uygulamas\u0131n\u0131 tasvip etmemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011filBakan Akar, Frans\u0131z mevkida\u015f\u0131 ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc