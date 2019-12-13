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Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 16:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir."

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