Dışişleri Bakanlığı: “ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız”

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu tarafından kabul edilen 1915 olayları ile ilgili kararın bağlayıcılığının ve geçerliliğinin bulunmadığını belirtti. Açıklamada, “ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararın bağlayıcılığının olmadığı bildirilerek, “12 Aralık 2019 tarihli kararı her türlü tarih bilincinden ve hukuki temelden yoksundur. Bağlayıcılığı ve geçerliliği de bulunmamaktadır. Senato’nun bu kararı, tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir. Ancak, tarihi siyasi amaçları için kullananlar gerçekleri göz ardı ederek hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Bu karar, aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları da sekteye uğratmayı hedefleyen tahripkar bir teşebbüstür. Türkiye’nin bölgesindeki hayati çıkarlarını korumak için verdiği mücadele bu tür haksız ve izansız kararlardan etkilenmeden kararlılıkla devam ettirilecektir” ifadeleri yer aldı.

