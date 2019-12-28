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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.
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28.12.2019 15:25 |
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.
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