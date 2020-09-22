Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımını eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirketine yaptırım uygulaması kararını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin toplantısında Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" dediği açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması son derece talihsizdir.

"AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir."

Açıklamada aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah satılmasını yasaklayan ambargosunu denetlemek amacıyla AB'nin kurduğu Irini Operasyonu da eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin meşru Libya hükümetine yaptığı yaptırımların ambargo ihlali olarak nitelendirildiğini; ancak Birleşik Arap Emirlikleri gibi kimi ülkelerin General Halife Hafter'e yardım götürülmesine göz yumulduğunu dile getirdi.