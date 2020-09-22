HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımını eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımını eleştirdi

22.09.2020 02:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirketine yaptırım uygulaması kararını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımını eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirketine yaptırım uygulaması kararını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin toplantısında Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" dediği açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması son derece talihsizdir.

"AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir."

Açıklamada aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah satılmasını yasaklayan ambargosunu denetlemek amacıyla AB'nin kurduğu Irini Operasyonu da eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin meşru Libya hükümetine yaptığı yaptırımların ambargo ihlali olarak nitelendirildiğini; ancak Birleşik Arap Emirlikleri gibi kimi ülkelerin General Halife Hafter'e yardım götürülmesine göz yumulduğunu dile getirdi.

Brüksel'de yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi'nde BM'nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirkete yaptırım kararı alınmıştı.

Aynı zamanda insan haklarını ihlal ettiği için Libya vatandaşı iki kişiye de yaptırım kararı alın.

Çirkin adlı geminin bu yıl ambargoyu deldiği belirtildi

AB, Samsun merkezli Avrasya Shipping şirketine ait Çirkin adlı geminin silah ambargosunu deldiğini öne sürdü.

AB'den yapılan açıklamada, Çirkin'in bu yılın mayıs ve haziran aylarında Libya'ya askeri malzeme taşımakla ilişkilendirildiği ifade edildi.

Avrasya Shipping şirketinden bir açıklama yapılmadı.

Yaptırım kararıyla birlikte şirketlerin AB'deki varlıkları dondurulacak, AB finansal piyasalarına erişimleri engellenecek ve AB içindeki şirketlerle ticaret yapmalarına izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri çatışmaların yaşandığı Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı almıştı.

Avrupa Birliği de Irini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de bulunan bir donanmasıyla bu ambargoyu denetliyor.

Diğer yandan AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti veto ettiği için Belarus'a yaptırım kararı çıkmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldiKoronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Rusya’nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem
Rusya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu
Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
İngiltere'de koronavirüs vakaları artıyor! Alarm seviyesi artabilir
Ülkede korona vakaları artıyor! Alarm seviyesi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.