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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurdu

22.02.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından yardıma gelen yabancı ülkelerin bölgede sağlık çalışmaları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurdu

Dışişleri Bakanlığı, depremlerin ardından dış temsilcilikler eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli bir paylaşım yaptı.

AA-20230219-30351128-30351119-DR_OZ_VE_PROF_DR_YEREBAKANDAN_ABDLI_STKNIN_KURDUGU_SAHRA_HASTANESINE_ZIYARET

"90 BİN ÇADIR, 167 KONTEYNER..."

Buna göre, deprem bölgelerinde 19 ülke 22 sahra hastanesi kurarken, şu ana kadar 90 bin 15 çadır, 167 yaşam konteyneri ve 999 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

AA-20230219-30351128-30351126-DR_OZ_VE_PROF_DR_YEREBAKANDAN_ABDLI_STKNIN_KURDUGU_SAHRA_HASTANESINE_ZIYARET

Ayni yardımlar kapsamında ise 1 milyon 344 bin 234 battaniye, 196 bin 538 uyku tulumu, 74 bin 750 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 722 ton giyecek, 3 bin 65 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 678 ton gıda Türkiye'ye ulaştı. (AA)

AA-20230219-30353793-30353791-BELCIKANIN_KIRIKHANDA_KURDUGU_SAHRA_HASTANESINDE_SAGLIK_HIZMETI_SURUYOR

AA-20230217-30341020-30341014-ITALYANIN_ANTAKYADA_KURDUGU_SAHRA_HASTANESI_ACILDI

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