Dışişleri Bakanlığı açıkladı: ‘Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler’

Dışişleri Bakanlığı Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili önemli bir gelişme duyurdu. Ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceği açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" denildi.

Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek Kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler.



Almanya’daki tüm Başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır… pic.twitter.com/6bEMHJbR3l — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 31, 2024

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





