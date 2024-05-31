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  4. Dışişleri Bakanlığı açıkladı: ‘Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler’

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: ‘Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler’

31.05.2024 14:12
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Almanya’da yaşayan Türklerin merakla beklediği gelişme açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini duyurdu. İşte detaylar…

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: ‘Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler’

Dışişleri Bakanlığı Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili önemli bir gelişme duyurdu. Ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceği açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" denildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Almanya Türk vatandaşı
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