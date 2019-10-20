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Dışişleri Bakanlığı: 'Af Örgütü’nün Mesnetsiz İddialarını Reddediyoruz'

20.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’yi savaş suçları işlemekle suçladığı raporuna tepki göstererek, “Mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz” açıklaması yaptı

Dışişleri Bakanlığı: 'Af Örgütü’nün Mesnetsiz İddialarını Reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’yi savaş suçları işlemekle suçladığı raporuna tepki göstererek, “Mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz” açıklaması yaptı.

Uluslararası Af Örgütü’nün 18 Ekim’de kamuoyuyla paylaştığı raporunda Türkiye ve “bağlı gruplar” ifadesiyle Özgür Suriye Ordusu yapılanmasına yönelik suçlamalarda bulunuldu. Raporda, Barış Pınarı Harekatı’yla “Toplu infazlar” ve “Sivillere yönelik ölümcül saldırılar” gibi ifadelerle savaş suçları işlendiği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün bu rapora ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Söz konusu asılsız iddiaları, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliği için yapıldığı vurgulanan açıklamada, “İzlediği ayrılıkçı gündemle Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/YPG’ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dolayısıyla Türkiye’ye yönelik iddialar tümüyle reddedildi ancak “Suriye Milli Ordusu” ifadesiyle geçtiğimiz döneme değin Türkiye tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak tanımlanan Suriyeli muhaliflerce oluşturulmuş ordu yapılanması ayrıca değerlendirildi.

Açıklamada, “Harekâtın planlama ve icrasında sadece PYD/YPG unsurlarıyla bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır.Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu’nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz” vurgusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü de seslenerek, “PYD/YPG’nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’yla bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütü’nü, kendisi de dahil olmak üzere bağımsız uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz” denildi.

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