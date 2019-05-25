Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü’nü kutladı

Afrika Birliği, kuruluş yıl dönümü de olan 25 Mayıs gününü Afrika Günü olarak ilan etmesinin üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yayımlanarak, "Afrika Birliği ve Afrika kıtası halklarının bu anlamlı gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afrika Günü ile ilgili kutlama mesajı şu şekilde:

"Afrika Birliği, kuruluş yıl dönümüne tekabül eden 25 Mayıs’ı Afrika Günü olarak ilan etmiştir. Afrika Birliği ve Afrika kıtası halklarının bu anlamlı gününü kutluyoruz. Afrika Günü dolayısıyla her yıl ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl Afrika Günü kapsamında, 23 Mayıs Perşembe günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Somali Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Refikaları Zeynep Abdi Muallim’in onur konuğu olarak katıldığı bir iftar yemeği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik vesilesiyle Ankara’daki Afrika ülkeleri Büyükelçileri eşlerinin katkılarıyla hazırlanan ’Afrika Yemek Kültürü’ kitabının tanıtımı da yapılmıştır. Dünya sahnesinde etkinliği giderek artan Afrika kıtasının barış, istikrar ve kalkınma yönündeki çabalarına tam destek veriyoruz. Afrika Ortaklık Politikamız doğrultusunda ve 2020 yılında ülkemizde yapılması öngörülen 3’üncü Türkiye-Afrika Zirvesi’ne giden süreçte Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği ile her alanda işbirliğimizi geliştirmeye ve dayanışma sergilemeye devam edeceğiz."

