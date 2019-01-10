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Dışişleri Bakanlığı AGİT'in atama kararını memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "(AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın atanması) Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde AGİT Dönem Başkanlığının söz konusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AGİT'in 2019 yılı Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Slovakya'nın, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği'ne Büyükelçi Paçacı'yı atadığı bildirildi.

Mehmet Paçacı'nın bu görevi 3 dönemdir sürdüren Doç. Dr. Bülent Şenay'dan devralacağının belirtildiği açıklamada, 57 katılımcı devlet ile dünyanın en büyük bölgesel güvenlik kuruluşu olan AGİT'in, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutlarındaki faaliyetlerine Türkiye'nin etkin biçimde katkı sağladığına vurgu yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bölgesel istikrarsızlık, düzensiz göç akımları ve artan terör tehditleri gibi günümüz sınamaları bağlamında artış gösteren hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi bakımından AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi Türkiye bakımından önem arz etmektedir. Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde AGİT Dönem Başkanlığının söz konusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır."

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AGİT atama Büyükelçi Mehmet Paçacı Dışişleri Bakanlığı

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