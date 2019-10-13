HABER

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da alınan tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamısyla birlikte Avrupa ülkelerinde PKK unsurlarının eylemlerinin arttığı belirtilerek, ilgili ülkelerce gerekli önlemlerin alınması istendi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamısyla birlikte Avrupa ülkelerinde PKK unsurlarının eylemlerinin arttığı belirtilerek, ilgili ülkelerce gerekli önlemlerin alınması istendi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye’yi yolundan döndüremezler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler, Türkiye’yi yolundan döndüremezler" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan Barış Pınar Harekatı açıklamasıCHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan Barış Pınar Harekatı açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.