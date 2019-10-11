Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı’nın Suriye’de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır."

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019n\u0131n Suriye\u2019de siyasi \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00e7abalar\u0131na zarar verece\u011fi iddias\u0131 ger\u00e7eklikten uzakt\u0131r."PARTNER Labirente benziyor! Sazl\u0131klar\u0131n aras\u0131nda e\u015fsiz yolculukBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve K\u00fcrtler huzur bulacakMHP'den Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131