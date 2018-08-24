Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da 2000'den fazla yeni konut inşa edilmesini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Batı Şeria'da 2000'den fazla yeni konut inşa edilmesine" ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 2000’den fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları gözardı edilerek atılan bu adımlar barış sürecine tamiri imkansız şekilde zarar vermektedir. Filistin halkının vazgeçilemez haklarını ihlal eden bu uygulamalara karşı çıkılması hukuki ve vicdani bir yükümlülüktür. Uluslararası toplumu bu yükümlülüğün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.
ANKARA (DHA)
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