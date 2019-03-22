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Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın güneybatısında Dangdala kentinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çad'ın güneybatısında Dangdala kentinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Bu menfur saldırının şiddetle kınandığı dile getirilen açıklamada, kardeş Çad halkına ve hükümetine taziye, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunuldu.

Çad'da Dangdala kentinde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Çad askerlerini hedef alan saldırısında 23 asker hayatını kaybetmişti.

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Çad Dışişleri Bakanlığı saldırı

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