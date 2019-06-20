HABER

Dışişleri Bakanlığı: “Callamard’ın yayınladığı rapor varılan tespitleri teyit etmektedir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 00:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, BM Raportörü Agnes Callamard’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, Bakanlığın tespitlerini teyit ettiğini açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, söz konusu cinayetin aydınlatılmasına yönelik olarak Bakanlıkça titizlikle sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit ettiğini ifade etti.“Önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildi”Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu raporun, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir” denildi.Açıklamada, BM Raportörü Callamard’ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerinin kuvvetle desteklediği belirtilerek, “BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, BM Raportörü Agnes Callamard’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, Bakanlığın tespitlerini teyit ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı raporun, söz konusu cinayetin aydınlatılmasına yönelik olarak Bakanlıkça titizlikle sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit ettiğini ifade etti.

“Önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildi”
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu raporun, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir” denildi.

Açıklamada, BM Raportörü Callamard’ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerinin kuvvetle desteklediği belirtilerek, “BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Binali Yıldırım: Seçimlerin tekrarlanması dışında bir seçeneğimiz kalmamıştırBinali Yıldırım: Seçimlerin tekrarlanması dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır
19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.