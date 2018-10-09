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Dışişleri Bakanlığı: Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapılacak

09.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, kayıp muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kardeşi Halid bin Selman ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerin "düzmece" olduğunu ve hiçbir temeli bulunmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, kayıp muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" ifadesi de yer aldı.

"Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gösteri düzenleyenler

NTV: 150 kamara görüntüsü incelendi, şüpheli 2 aracın plakası tespit edildi

NTV televizyonu ise Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında 150 kamera görüntüsünü inceleyen güvenlik güçlerinin şüpheli 2 aracın plakasını tespit ettiklerini, Konsolosluğu net gören iki kamerada ise Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsünün bulunamadığını bildirdi.

Yine NTV'nin özel haberine göre güvenlik kameralarında 3 aracın konsolosluğa girdiği, çıkışta 3 araçtan birinin farklı yöne gittiği belirlendi, aynı yöne giden iki aracın plakası tespit edildi. Şüpheli 7 kişinin Kaşıkçı'dan 30 dakika önce konsolosluğa girdiği, 14:00 sıralarında binadan ayrıldığı ve bu kişilerin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı belirlendi.

Bir haftadır haber alınamıyor

Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosuğu'na girmesinden bu yana haber alınanıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın "öldürüldüğü" ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar ile ilgili soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kardeşi Halid bin Selman ise Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerin "düzmece" olduğunu ve hiçbir temeli bulunmadığını söyledi.

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