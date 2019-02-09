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Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 20:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
çin Uygur Türkleri

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