HABER

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: - "Diyarbakır'ın hem yerel hem bölgesel çekim merkezi kimliğine Dışişleri Bakanlığının bu temsilciliğiyle uluslararası bir boyut eklenecek" - Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı: - "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 ülkeden sonra dünyada en fazla temsilcilik sayısına sahip ülke Türkiye'dir. Amerika, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'dan sonra sahip olduğumuz dış temsilcilik ile Türkiye dünyada 6. sırada yer alıyor"

DİYARBAKIR (AA) - Dışişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da temsilcilik açılacak.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği açılmasına ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kendilerini mutlu eden ve kente değer katan bir gelişmeyi paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Eylül'de imzalanan kararnameyle kentin Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliğine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Güzeloğlu, Diyarbakır açısından Türkiye'deki 7. temsilcilikle buluşmanın büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

"Diyarbakır'ın hem yerel hem bölgesel çekim merkezi kimliğine Dışişleri Bakanlığının bu temsilciliğiyle uluslararası bir boyut eklenecek. Böyle bir temsilcilik açılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na içtenlikle şükranlarımı arz ediyorum." diyen Güzeloğlu, kentte yaptıkları çalışmalarla çok önemli gelişmeler ve dönüşümler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Vali Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İrtibat Bürosu'nun resmi açılışının çok kısa bir süre içerisinde yapılacağını aktardı. Şehrin artık gerçek gücüyle tanıtılmayı hak ettiğini dile getiren Güzeloğlu, kenti uluslararası alana açılan bir konuma taşımayı amaçladıklarını ifade etti. İlde hayata geçirilen yatırım ve projelere değinen Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Tekstil Organize Bölgemiz, bugün fabrikalarının temellerinin atıldığı altyapı yatırımlarıyla fabrika inşaatlarının sürdüğü 2020 yılı sonu itibarıyla en az 15 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği, Dicle'nin bereketli ovalarında refahın üretimle buluştuğu Diyarbakır'da artık hedefimiz sadece üreten değil tekstil sanayisinde marka üreten bir kent haline gelmektir. Tekstil Kent de bunu sağlayacaktır. Lojistik Köyümüz çok yüksek bir taleple karşılanan hem Türkiye'nin hem dünyanın büyük ve global markaların yatırımlarının yer almak için adeta yarıştığı bir projeye dönüşmüştür. Diyarbakır artık hedeflerini büyütmüş ve çok daha öteye taşımış durumdadır."

- "Türkiye temsilcilik sayısıyla dünyada 6. sırada"

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı da Bakanlığın Türkiye'nin dış politikasında önem taşıyan, yoğun bir yabancı heyet trafiği yaşayan şehirlere temsilcilik açtığını belirterek İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay'ın ardından Diyarbakır'da temsilcilik açılacağına işaret etti.

Dışişleri Bakanlığının geniş bir haberleşme sistemi bulunduğunu dile getiren Yağlı, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan 5 ülkeden sonra dünyada en fazla temsilcilik sayısına sahip ülke Türkiye'dir. Amerika, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'dan sonra sahip olduğumuz dış temsilcilik ile Türkiye dünyada 6. sırada yer alıyor. Bu irtibat bürosunda oturan yetkili bir çalışan, bilgisayarını açıp tuşa bastığı zaman dünyanın herhangi bir noktasındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine doğrudan iletişim haline geçebilir."

Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yeriyle irtibat kurmanın mümkün hale geldiğine dikkati çeken Yağlı, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu irtibat ağını kurmasının en önemli ve temel sebebi milletine, vatandaşına sadece Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir noktasında ihtiyaç duyabileceği yardımı ve desteği verebilmek anlamını taşır. Buradaki bir meslek kuruluşumuz eğer Şili'de muhatabı bir meslek kuruluşuyla resmi kanallardan bir temas aramak istiyorsa Diyarbakır İrtibat Bürosu bu imkanı da sağlayacaktır."

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Çorlu Belediye Meclisi’nden duyarlı davranışÇorlu Belediye Meclisi’nden duyarlı davranış
Çorlu’da ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarıÇorlu’da ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.