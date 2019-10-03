Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği açılacak

DİYARBAKIR (AA) - Dışişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da temsilcilik açılacak.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği açılmasına ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kendilerini mutlu eden ve kente değer katan bir gelişmeyi paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Eylül'de imzalanan kararnameyle kentin Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliğine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Güzeloğlu, Diyarbakır açısından Türkiye'deki 7. temsilcilikle buluşmanın büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

"Diyarbakır'ın hem yerel hem bölgesel çekim merkezi kimliğine Dışişleri Bakanlığının bu temsilciliğiyle uluslararası bir boyut eklenecek. Böyle bir temsilcilik açılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na içtenlikle şükranlarımı arz ediyorum." diyen Güzeloğlu, kentte yaptıkları çalışmalarla çok önemli gelişmeler ve dönüşümler gerçekleştirdiklerini bildirdi.