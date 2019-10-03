HABER

Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE genelinde 6 ilde bulunan Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini söyledi.  Dışişleri Bakanlığı'nca daha önce Türkiye genelinde 6 şehirde açılan irtibat bürolarının 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA) - TÜRKİYE genelinde 6 ilde bulunan Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'nca daha önce Türkiye genelinde 6 şehirde açılan irtibat bürolarının 7’ncisi Diyarbakır’da açılıyor. İrtibat bürosunun tanıtımı nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Dışişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a temsilci olarak atanan eski Bostvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı’nın katılımıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun açılmasının Diyarbakır'a zenginlik katacağını ifade ederek, “Kadim geçmiş ve büyük bir zenginliğin, somut olan ve olmayan kültürel mirasın ve UNESCO tescilli yerlerin bulunduğu Diyarbakır artık hedeflerini büyütmüş ve çok daha öteye taşımış durumdadır. Bu, Diyarbakır’ın alt yapısının, çalışmasının ve iddiasının bir sonucu olmuştur. Diyarbakır’ın her boyutta iddiası vardır. Dışişleri Bakanımızın ilimize teşrifleri sırasında kendisine arz edilen ve büyük bir ilgisi ile karşılanan bu talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından da takdir edilmiş ve bugün bu sürece Dışişleri Bakanlığımızın bir temsilciği de bir zenginlik olarak katılmıştır” dedi.
DÜNYADAKİ TEMSİLCİLİKLERLE BİREBİR İLETİŞİM OLANAĞI
Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye’nin dış politikasında önem taşıyan, yabancı trafiğinin yoğun olduğu şehirlerimizde bu irtibat büroları açılır. İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay’da bu kapsamda görev yapan bürolar faaliyete girmiştir. 7’ncisi açılacak bu irtibat bürosunun kuruluş çalışmalarını sonuçlandırmak ve mevzuata uygun çerçevede hizmet vermiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olan 5 ülkeden sonra dünyada en fazla temsilcilik sayısına sahip ülke Türkiye’dir. Bu irtibat bürosundaki yetkili gerçek zamanlı olarak bilgisayarın tuşuna bastığında dünyanın herhangi bir noktasındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine birebir iletişim haline geçebilir. Yani Diyarbakır’dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat mümkün. Devletimizin bu irtibat ağını kurmasının en önemli sebebi milletine, vatandaşına sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir noktasında ihtiyaç duyabileceği yardımı desteği verebilmektir."
FOTOĞRAFLI

Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyorDışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyorDışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandıKasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı
'Kerem ile Aslı, Romeo-Juliet kadar gençlerin dünyasında yer almıyor''Kerem ile Aslı, Romeo-Juliet kadar gençlerin dünyasında yer almıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.