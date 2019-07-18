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Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir."

Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir."

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