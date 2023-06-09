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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'dan 1961 Türk vatandaşı tahliye edildi

09.06.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle toplam 1961 Türk vatandaşı tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin tahliye operasyonlarıyla son iki günde 94 kişiyi tahliye ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'dan 1961 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin bugüne kadar 1961'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2382 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkiye'nin Sudan'dan tahliye operasyonlarındaki güncel istatistikler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bugüne kadar 1961’i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Tahliye çabalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın her daim yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan grafikte yer alan istatistiklere göre, Sudan'dan 1961 Türk vatandaşı ve 24 ülkeden 421 kişi olmak üzere toplam 2382 kişi tahliye edildi.

Öte yandan tahliyelerin 1478'i Etiyopya, 48'i Mısır ve 59'u Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilirken, Port Sudan'dan 715 ve Hartum Wadi Saidna'dan 82 kişi askeri uçaklarla tahliye edildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti. (AA)

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Sudan tahliye

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