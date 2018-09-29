Dışişleri Bakanlığı: Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamiye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır" denildi.

